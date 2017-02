Die weltgrößte Segelyacht ist auf dem Weg nach Spanien

Die größte Segelyacht der Welt hat Kiel verlassen und ist auf dem Weg nach Südspanien. Am Sonntag verließ der futuristisch anmutende Dreimaster den Hafen. Die Kieler Werft German Naval Yards hatte die "Sailing Yacht A" für den milliardenschweren russischen. Eigner Andrej Melnitschenko gebaut. Die offizielle Übergabe an ihn

ist einem Sprecher zufolge für das späte Frühjahr vorgesehen.



Die keilförmige Yacht hatte der Designer Philippe Starck für den Russen entworfen. Der Franzose hatte für den russischen Milliardär Melnitschenko vor Jahren bereits die 119 Meter lange Motoryacht "A" ersonnen. Sie entstand ebenfalls in Kiel.



Die "Sailing Yacht A" ist aber noch deutlich voluminöser. Sie ist nicht nur knapp 143 Meter lang, sondern auch fast 25 Meter breit. Die "Sailing Yacht A" gilt mit ihren mehr als 3700 Quadratmetern Segelfläche als Schiff der Superlative. Das entspricht etwa der

Hälfte eines Fußballplatzes. Offizielle Angaben über den Preis gibt es nicht. Spekuliert wird über einen Kaufpreis von rund 400 Millionen Euro. Die Yacht verfügt beispielsweise über eine Panorama-Lounge unterhalb der Wasserlinie und neben Beibooten auch über ein eigenes U-Boot.