Das Rekordergebnis der AfD auf Usedom lässt die Tourismusbranche der Ostsee-Insel schwitzen. Fast ein Drittel der Stimmen - mehr als 32 Prozent - haben die Rechtspopulisten bei der Lantagswahl in der "Badewanne Berlins" geholt. Das sensibilisiert auch Dörthe Hausmann. In den vergangenen Tagen erreichten die Chefin der Usedom Tourismus GmbH mehrere Mails von Urlaubern, die sich erschrocken über den Ausgang der Wahl zeigten.



Zwar habe bislang noch niemand seinen Urlaub abgesagt, betont Hausmann. Doch es sei fraglich, ob das so bleibe. Hausmann erinnert an Dresden, wo die Pegida-Aufmärsche vor einem Jahr die Besucherströme bremsten. In der Elbmetropole ging die Zahl der Übernachtungen nach Jahren des Wachstums 2015 um drei Prozent zurück.



Usedom: "Unzufriedenheit ist durchaus nachzuvollziehen"

Usedom mit seinem 40 Kilometer langen Küstenstreifen und den breiten Stränden ist ganz auf den Tourismus eingestellt: Rund 85 Prozent der Einwohner leben direkt oder indirekt von den Urlaubern - ob als Hotelangestellter, Putzfrau, Friseur oder Elektriker. Größere Wirtschaftsbetriebe gibt es auf der Insel an der Grenze zu Polen nicht.



Doch die Löhne im Dienstleistungssektor sind niedrig und im Winter, wenn die Urlauberzahlen zurückgehen, steigt die Arbeitslosigkeit. Das weiß auch Chef-Touristikerin Hausmann. "Die Unzufriedenheit der Usedomer ist durchaus nachzuvollziehen", sagt sie.



NPD zehn Jahre im Landtag vertreten

Doch fremdenfeindliche Ressentiments und anti-europäische Stimmungsmache passen nicht zum Bild von fröhlichen Urlauberfamilien am Strand. Beim Landestourismusverband gibt man sich bisher gelassen. Schließlich haben politische Entwicklungen dem Tourismus an der Küste in der Vergangenheit nicht viel anhaben können. Landesweit sind die Tourismuszahlen gestiegen, obwohl die NPD zehn Jahre lang im Landtag vertreten war.

Derzeit ist der Tourismus auch auf Usedom im Aufwind. Die Unsicherheit in den weltweiten Krisenregionen, die unklare Lage am Mittelmeer haben die Urlauberzahlen erneut nach oben schnellen lassen. Nach dem Spitzenjahr 2015 mit mehr als einer Million Ankünften und 5,13 Millionen Übernachtungen könnte es weiter bergauf gehen. Hausmann berichtet von einem Wachstum von bis zu acht Prozent. "Wir werden in den kommenden Wochen genau auf die Entwicklung schauen", kündigt sie an.