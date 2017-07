Wo die Nordsee am schönsten ist

Rund 468 Kilometer – so lang ist hierzulande die Nordseeküste, zählt man die Inseln und Halligen dazu. 468 Kilometer, die so vielfältig sind wie die Nordsee selbst. Das Meer zieht die Deutschen von jeher magisch an. Rund sechs Prozent der Bundesbürger verbrachten im vergangenen Jahr ihren Haupturlaub an der Küste oder auf den Inseln und Halligen der Nordsee. Damit gehört sie zu den beliebtesten Reiseregionen der Deutschen. Wer sich auf sie einlässt, wird reich belohnt: durch Erholung, die noch lange nachwirkt.

Die stern-Redaktion hat im aktuellen Heft 30/2017 mit dem Titelthema Nordsee 111 Adressen zusammengestellt – neue Empfehlungen und alte Lieben – und sie nach Inseln, Halligen und Orten auf dem Festland sortiert: von Nordost nach Südwest, von Sylt, Föhr und Amrum über Husum, Friedrichstadt und St. Peter-Ording hinaus auf das offene Meer nach Helgoland und weiter nach Bremerhaven, Spiekeroog, Norderney und schließlich Borkum – um nur einige der Ziele zu nennen.

Auf den folgenden Seiten der Fotostrecke finden Sie zehn der 111 Tipps.