Wo übernachten die Politiker während des G20-Gipfels?

Vom 7. und 8. Juli treffen sich die Mächtigen der Welt in Hamburg. Der G20-Gipfel findet in den Räumen der Hamburg Messe statt. Doch wo schlafen die vielen Staats- und Regierungschefs? Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schlägt sein Lager im "Mövenpick" auf. Das Hotel liegt direkt neben dem Tagungsort im Schanzenviertel – und so auch im Zentrum des Protests. Chinas Staatschef Xi Jinping nächtigt im "Grand Elysée" . Das 5-Sterne-Haus am Dammtor-Bahnhof liegt ebenfalls nicht weit weg von den Messehallen. US-Präsident Donald Trump kommt nach erfolgloser Hotelsuche im Gästehaus des Hamburger Senats an der Außenalster unter. Bundeskanzlerin Angela Merkel logiert ebenfalls an der Alster: im berühmten "Hotel Atlantic". Gleich um die Ecke liegt das Hotel "Reichshof" am Hauptbahnhof. Es beherbergt gleich vier Teilnehmer des Gipfels: Großbritanniens Premierministerin Theresa May, Brasiliens Präsident Michel Temer, Vietnams Premierminister Nguyen Xuân Phúc und Indiens Premierminister Narendra Modi. Kanadas Premierminister Justin Trudeau und Russlands Präsident Wladimir Putin schlagen ihre Zelte im "Hyatt" auf. Sie wohnen damit direkt an der Shoppingmeile Mönckebergstraße. Das Luxushotel "Sofitel" hinter dem Rathaus öffnet seine Tore für den türkischen Präsidenten Recep Erdogan. Und der König und Premierminister von Saudi-Arabien, Abdullah ibn Abd al-Aziz, übernachtet im neueröffneten "Westin" in der Elbphilharmonie.