Jedes Jahr stellt sich dieselbe Frage: Wo feiern wir Silvester?

Das sind die fünf angesagtesten Städte für den Start ins neue Jahr.

5. Dubrovnik

Vielen ist die Stadt vor allem als Drehort für Game of Thrones bekannt. Doch mit seinem mittelalterlichen Flair bietet Dubrovnik auch eine super Location für den Start ins neue Jahr. Im Stradun, der Hauptstraße, gibt es neben Livemusik auch Feuershows und natürlich ein riesiges Feuerwerk um 0 Uhr. Angestoßen wird traditionell mit Rakija, einem Obstbrand.

4. Berlin

Zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule findet jährlich eine der größten Open-Air Silvestershows statt. Bereits ab 14 Uhr beginnt ein spannendes Programm mit Livemusik und internationalen Stars. Das beste daran? Der Eintritt ist frei. Wer nach dem großen Feuerwerk noch weiter feiern möchte, begibt sich in einen der zahlreichen Berliner Nachtclubs

3. London

Die britische Metropole ist bekanntlich immer eine Reise wert! Und an Silvester hat die Stadt einiges zu bieten. Pünktlich um 0 Uhr gibt es das riesige NYE 2016 Fireworks direkt an der Themse. Von der Millennium oder Tower Bridge ist der Blick besonders gut. Wer danach noch nicht müde ist, hat ausreichend Möglichkeiten noch weiter zu feiern.

2. Reykjavík

Island ist bekannt für wunderschöne Polarlichter. Und an Silvester ist in der Hauptstadt einiges los. Rund 500 Tonnen Feuerwerkskörper werden hier in der Silvesternacht gezündet.

Den besten Blick hat man vom Öskjuhlíð, einem Hügel 61 Meter über der Stadt. Von hier aus kann man Reykjavík und umliegende Städte bewundern. Um 0 Uhr stößt man dann mit Brenivin an und wünscht sich „Gleðilegt nýtt ár“.

1. Edinburgh

Wem einen Abend feiern nicht reicht, der ist in Edinburgh perfekt aufgehoben. Die Schotten feiern Hogmanay, eines der größten Feste des Jahres. Es startet am 30.12. mit einem Fackelzug. Als Wikinger verkleidet ziehen die Menschen durch die Altstadt. An Silvester gibt es dann ein wunderschönes Feuerwerk vor traumhafter Kulisse: dem Edinburgh Castle. Rund 400.000 Menschen beobachten das Feuerwerk auf der Princess Street. Das reicht dem Schotten aber noch nicht. An Neujahr laufen Hunderte Menschen verkleidet durch die Stadt und baden am Ende im River Forth.