Diese Frau trug ihren Verlobungsring bereits über ein Jahr - versteckt in einer Kette

Sie hat ihren Verlobungsring 1,5 Jahre lang um den Hals getragen, ohne davon zu wissen.

Terry schnitze seiner Anna zu ihrem Einjährigen einen Kettenanhänger aus Holz. Sie liebte ihn und trug ihn seitdem fast immer um den Hals.

1,5 Jahre später reisten die beiden Australier nach Schottland, um die Meereshöhle 'Smoo Cave' zu besichtige. Davon träumten sie nämlich schon seit ihren Beziehungsanfängen.

Terry fragte sie davor, ob er die Kette mal kurz haben dürfe. Etwas mit einem Messer nachgeholfen und schon offenbarte sich das geheime Innere des Anhängers. Terry ging auf die Knie und präsentierte seiner Freundin den Ring. Nachdem sie ja gesagt hatte, wurde Anna aber bewusst, was sie da 1,5 Jahre lang um den Hals getragen hatte. Terry berichtete, dass sie in dem Moment glücklich und wütend zugleich gewesen sei. Schließlich hätte sie die Kette auch verlieren können.

Was auch immer Terry ihr in Zukunft schenken wird, Anne wird sicher alles ganz genau unter die Lupe nehmen und nach möglichen Geheimverstecken suchen.