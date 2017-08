Ein Airbus A320 der Gulf Air ist gerade gelandet und in der Parkposition angekommen. Doch plötzlich entfaltet sich die Notrutsche. Die ist - wie der Name schon sagt - eigentlich für Notfälle vorgesehen. Um einen solchen handelt es sich hier nicht. Was für Zuschauer lustig aussieht, ist für die Fluggesellschaft gar nicht zum Lachen. Wie ein User bei Twitter bemerkt, kostet der Fehler das Unternehmen rund 50.000 Dollar.