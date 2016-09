Erste Kreuzfahrt durch Nordwestpassage

Eine Kreuzfahrt durch die Nordwestpassage galt bislang als nicht machbar. Doch jetzt ist ein Kreuzfahrtschiff mit rund 1000 Passagieren und 600 Crewmitglieder nach 32 Tagen in New York angekommen. Die bahnbrechende Fahrt des Luxuskreuzfahrtschiffes ist auch im Kontext des steigenden Tourismus in der Arktis zu verstehen. Die Passagiere hatten rund 21.000 bis 120.000 Dollar für ein Ticket berappt und zeigten sich schockiert, wie wenig Eis sie auf ihrer Reise sahen: "Es gab auch einige Leugner hier an Bord, aber das sind sie nicht mehr, wir haben den Effekt der globale Erderwärmung gesehen." "Wir haben überall nach Eis gesucht, und als wir welches sahen, waren wir überrascht, wie wenig es war." Die Kreuzfahrtgesellschaft gab bekannt, dass die erste Fahrt ausverkauft gewesen sei, und dass bereit eine weitere im nächsten Jahr geplant werde.