Airbnb-Vermieter stößt Frau die Treppe hinunter

Ein Skandal erschüttert derzeit die Übernachtungsvermittlungsplattform Airbnb.

Auslöser ist dieses schockierende Video. Der Vermieter einer Unterkunft in Amsterdam schubst eine Frau die Treppe hinunter. Die Frau namens Sibahle Nkumbi war als Begleitung der südafrikanischen Fotografin Zanele Muholi in Amsterdam. Diese teilte das Video des Vorfalls bei Instagram. Nkumbi zog sich bei ihrem Sturz mehrere Prellungen zu. Sie hat gegen den 47-jährigen Vermieter Anzeige erstattet, er wurde zwischenzeitlich verhaftet. In einem Interview bekräftigt Nkumbi ihren Vorwurf, es habe sich um eine rassistisch motivierte Attacke gehandelt. Gegner dieser Sichtweise halten dagegen, die Airbnb-Gäste hätten die Wohnung um mehr als eine Stunde zu spät verlassen.

Das wäre allerdings wohl keine Rechtfertigung für diese Form der Gewaltanwendung.

Die niederländische Polizei ermittelt.