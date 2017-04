Dass Fliegen extrem das Klima schädigt, ist allgemein bekannt. Das ist vielen Verbrauchern insofern egal, als dass es deutlich schneller geht ans Ziel zu kommen. In vielen Fällen stimmt dies allerdings gar nicht, sagt das . Das Berliner Unternehmen hat – und dabei auch die Strecken ermittelt, auf denen der Zug Reisende schneller oder beinahe gleich schnell ans Ziel bringt. Strecken wie München - Wien oder Brüssel - London sind sehr beliebte Flugstrecken, dabei ist der Kohlendioxid-Ausstoß wesentlich geringer in der Bahn und man ist sogar genauso schnell in der Zielstadt. Ein Vergleich lohnt sich.