In 165 Sekunden durch Barcelona

In dem knapp dreiminütigen Clip "Barcelona 2014/2016" von Pryadko Artem aus Minsk in Weißrussland sehen wir die ganze farbige Vielfalt der Mittelmeermetropole, die zu den beliebtesten Reisezielen in Südeuropa gehört.

Zunächst zoomt sich Artem an die Skyline mit ihren aus dem Häusermeer herausragenden Kirchtürmen und avantgardistischen Bauwerken wie den Torre Agbar vom Architekten Jean Novel heran. Dann taucht er ein in das Stadtleben, dreht sich mit der Kamera um die Kolumbussäule am Hafen und die Palmen auf der Plaça Reial, bis er sich schließlich unter die verspiegelten Dächer des Flohmarktes Encants Vell und unter die Leute mischt.

Im Sauseschritt geht es durch das Innere der Sagrada Familia, der ewigen Baustelle Barcelonas, ohne stundenlang in der Schlange zwischen Tausenden von Touristen anstehen zu müssen und per Drohnenflug weiter zu Bauten des Modernisme und über Eixample, das Stadtviertel mit den quadratischen Häuserblocks mit ihren abgeschrägten Ecken.

Zum Abschluss sehen wir einen Menschenauflauf auf der Plaça d'Espanya mit dem Font Màgica, dem "magischen Brunnen" am Fuße des Berges Montjuïc. Was dort passiert, wird nicht verraten - sehen Sie selbst.