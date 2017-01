Statt im traditionellen Rot rollt dieser Londoner Nahverkehrsbus in Grün über die Strassen der britischen Hauptstadt. Nicht der einzige Unterschied: Seine Passagiere nämlich sind mehrheitlich keine Zwei- sondern Vierbeiner. Die Linie "K9" ist eine Art "Sightseeing-Bus" für Hunde. Sie soll die beliebtesten Gassi-Zonen der Stadt verbinden, so der Betreiber. 160 Fellnasen hätten das Angebot binnen drei Tagen in Anspruch genommen. Der Bus sei stets ausgebucht gewesen. Ob die als einmalige Aktion geplante Tour angesichts des tierischen Erfolgs nun den Linienbetrieb aufnimmt, stand zunächst nicht fest.