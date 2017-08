Das sind die beliebtesten Zielländer der deutschen Camping-Fans

Ob mit dem Reisemobil, einem Wohnwagen oder dem Zelt – Urlaub im Freien erfreut sich großer Beliebtheit. Dazu muss es nicht zwingend in fremde Länder gehen. Denn Deutschland ist mit Abstand das beliebteste Campingziel der Deutschen. Zu diesem Ergebnis kam der Automobilclub Deutschland. Dazu wurden über 100.000 Routenplanungen von ADAC-Mitgliedern im Zeitraum von Januar bis Juli 2017 ausgewertet. Mit 28,1% bleibt Deutschland das beliebteste Urlaubsland der deutschen Camper. Platz zwei belegt Italien mit knapp 18%. Im Vergleich zum Vorjahr verlieren beide Plätze knapp 1%. Platz drei geht mit 16% an Kroatien. Frankreich belegt den vierten Platz mit 10,1%. Auf Platz Platz 5 folgt Spanien mit 5,1%. Mit dem Reisemobil legen Camper durchschnittlich eine Strecke von 1.720 Kilometern zurück. Etwas kürzere Strecken reisen Urlauber mit dem Wohnwagen, nämlich 1.140 Kilometer. Wenn dann das Sommer-Wetter noch mitspielt, macht der Campingurlaub noch mehr Spaß. Dann muss es auch gar nicht in ferne Länder gehen.