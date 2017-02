Das wollten sich Hunderte Schaulustige am Dienstag nicht entgehen lassen: Zum ersten Mal seit 50 Jahren hat in Großbritannien wieder ein Dampfzug seinen fahrplanmäßigen Dienst aufgenommen. Gezogen von einer Tornado Lok verkehrt der Zug zwischen Appleby in Cumbria und Skipton in Yorkshire im Norden Englands. Die etwa 3 Millionen Pfund teure Lok kann eine Spitzengeschwindigkeit von gut 120 Stundenkilometern erreichen. Offizielle nimmt der Zug am 31. März seinen fahrplanmäßigen Dienst auf. Dann soll er an drei Tagen in der Woche viermal fahren. Für den Streckenbetreiber Northern Rail hat sich der Aufwand nach eigenen Angaben schon gelohnt: Für die kommende Saison sollen die Tickets bereits so gut wie ausverkauft sein.