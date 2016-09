Das kostet reisen in Europa

Wer in Europa längere Strecken zurücklegen will, ohne ins Auto zu steigen, hat meist drei Möglichkeiten: Zug, Bus oder Flugzeug. Die Vergleichsplattform GoEuro hat ein Jahr lang alle Such- und Buchungsvorgänge ausgewertet, die auf der Seite getätigt wurden. In Deutschland kosten demnach 100 zurückgelegte Kilometer in den drei Verkehrsmitteln durchschnittlich 12,91 Euro. Dabei ist der Bus mit 5,33 Euro am günstigsten, gefolgt von der Bahn mit 12,91 Euro.



Die teuerste Möglichkeit, um hierzulande von a nach b zu kommen, ist mit 18,33 Euro das Flugzeug. Damit liegt Deutschland im Mittelfeld der europäischen Länder. In Großbritannien zahlen Passagiere etwa 36 Euro für 100 km im Flugzeug. In der Schweiz ist mit fast 50 Euro der Zug am teuersten, wie die Grafik von Statista zeigt. Günstiger unterwegs sind Reisende zum Beispiel in Frankreich, Schweden und Spanien. Teurer als in Deutschland ist es in Griechenland. Hier schlagen vor allem Flüge zu Buche, die durchschnittlich knapp 23 Euro kosten.





Hier finden Sie die Grafik auf Statista.