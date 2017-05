Die Aussichtsplattform Preikestolen: in Norwegen das Ziel vieler Touristen. Doch viele landen stattdessen im 30 Kilometer entfernten Dorf Fossmork, mitten in der Wildnis und auf der falschen Seite des Lysefjord. Die Ursache ist ein Fehler bei Google Maps, der den Touristen einen unnötigen Umweg beschert. So hilfreich das kostenlose Google-Navi manchmal auch scheint, einen Straßenatlas ersetzt es nicht.