Raus aus den Klamotten und rein in den Urlaub!

Oben ohne ein Sonnenbad am Strand oder Baggersee zu nehmen, ist in unseren Breiten weitgehend akzeptiert. Anders dagegen das komplett textilfreie Baden, gerade in den katholisch geprägten Ländern des Mittelmeerraums wie Italien und Spanien. Dort findet die Freikörperkultur auf ausgewiesen Plätzen und Stränden statt.

In Deutschland ist die FKK-Kultur historisch gewachsen: Der erste Verein für Freikörperkultur in Deutschland wurde schon 1898 in Essen gegründet, spätestens seit den 1960er Jahren galt Nacktheit im öffentlichen Raum als Ausdruck individueller Freiheit. Und stärker noch als in Westdeutschland wurde die in der ehemaligen DDR ausgelebt, wo die allgemeine Freizügigkeit zumindest in diesem Bereichen auf breiter Front toleriert wurde.





Europas größte Wohnmobilvermietung McRent hat eine Auswahl von Campingplätzen speziell für FKK-Anhänger an europäischen Urlaubsorten zusammengestellt, die wir auf den folgenden Seite der Fotostrecke vorstellen.