Dramatische Momente am Flughafen von Kaliningrad-Chrabrowo: Bei Dunkelheit, Schneeschauern, schlechter Sicht und frostigen Temperaturen befand sich ein Airbus A321 am späten Dienstagabend im Landeanflug. An Bord der aus Moskau kommenden Maschine befanden sich 171 Passagiere und 7 Besatzungsmitglieder.

Emergency landing of A321 in Khrabrovo (Kaliningrad region)-> pic.twitter.com/WZuwmORKhG — KURYER🤔 (@RSS_40) 3. Januar 2017

Doch nach dem Aufsetzen um 22.54 Uhr Ortszeit konnten die Piloten den zweistrahligen Mittelstreckenjet trotz getätigter Schubumkehr und Bremsen auf der 2500 Meter langen Piste nicht zum Stehen bringen. Nach Angaben des Hamburger Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre (Jacdec) schoss der erst 14 Monate alte Airbus mit der Kennung VP-BES 150 Meter über das Ende der Landebahn hinaus. Dabei knickte das Bugfahrweg ein.

An Aeroflot Airbus A321, #SU1008, suffers runway excursion and nosegear collapse at Kaliningrad, Russia: https://t.co/bCqaSlclA4 pic.twitter.com/RCZRi5aF7C — Aviation Safety Net (@AviationSafety) 4. Januar 2017

Die Kabinencrew öffnete daraufhin die Türen, und über die Notrutschen gelangten die Passagiere ins Freie. Laut "Aviation Herald" registrierten die Passagiere zwei Aufsetzer bei der Landung, wobei das Flugzeug durchgeschüttelt wurde und sich Rauch in der Kabine verbreitete, nachdem das Fahrwerk weggeknickt war.

Прокуратура начала проверку по факту ЧП с самолётом в "Храброво" https://t.co/mDleZ22ksx pic.twitter.com/w6AAv5VWJq — Kaliningrad (@koenigsberg) 4. Januar 2017

Nach der Evakuierung mussten die Passagiere noch lange in der Kälte ausharren. Die ersten Rettungskräfte trafen erst nach 10 bis 15 Minuten ein.

Nach russischen Medienangaben wurden drei Fluggäste ärztlich versorgt, die restlichen kamen unverletzt und nur mit einem Schrecken davon. Der Flughafen wurde geschlossen. Außerdem mussten weitere Flüge nach Moskau, Minsk und Sankt Petersburg umgeleitet werden.

Flugunfallstatistik 2016: Das sind die sichersten Airlines der Welt Fullscreen