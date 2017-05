Das sind Europas Trend-Reiseziele des Jahres

Im Frühjahr zum Skilaufen in die Berge, im Sommer nach Mallorca und in den Herbstferien in eine Metropole - so lautet der Reiserhythmus vieler Deutscher. Doch immer nur nach Paris, London oder Rom? Das Autorenteam der bekannten Reiseführerreihe " Lonely Planet" macht Mut zur Abwechslung.

"Europa ist eine wahre Fundgrube an unglaublichen Reiseerlebnissen, was es in der Tat schwermacht, sich für ein Reiseziel zu entscheiden", heißt es in der "Best of Europe"-Liste. "Aber zum Glück haben sich unsere Lonely-Planet-Reiseexperten der Aufgabe gestellt, sodass wir dir nun die besten Ziele vorstellen können, die auf der Bucket List für 2017 nicht fehlen dürfen."

Auf den folgenden Seiten der Fotostrecke zeigen wir die Top-Ten-Destinationen, die zwischen Zypern und Skandinavien und zwischen Frankreich und Moldawien liegen. Die Städte, Inseln und Orte machen Lust auf Neuentdeckungen.