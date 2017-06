Nazis randalieren im Bierkönig auf Mallorca

Es ist das Gegenteil von Party-Laune: Statt einfach nur fröhlich zusammen zu feiern, mussten Besucher des Bierkönigs in El Arenal auf Mallorca sich plötzlich mit Nazi-Parolen beschäftigen. Eine Gruppe rechter Skinheads hatte das Konzert der Sängerin Mia Julia gekapert - und die Reichskriegsflagge ausgerollt. Dazu brüllten Sie "Ausländer raus".



Statt sich von der Provokation einschüchtern zu lassen, buhten die feierlustigen Gäste die rechten Störer aus. Die Sängerin, die ihr Programm für knapp 20 Minuten unterbrechen musste, feuerte ihr Publikum zudem zu "Nazis raus"-Gesängen an - und die Menge machte laut mit. In einem Video bei Facebook wurde der Nazi-Ausfall im Herzen des Ballermanns festgehalten.

Die Gäste reagierten großartig

Sicherheitskräfte konnten die Störer schließlich aus der Kultkneipe entfernen - brauchten dafür aber eine knappe Viertelstunde. Die Gäste sangen währenddessen "Auf Wiedersehen", der DJ legte mit "Schrei nach Liebe" von den Ärzten ein Anti-Nazi-Lied auf. Danach ging die Show weiter. Die Polizei war nach Angaben der "Bild" ebenfalls erschienen, mischte sich scheinbar aber nicht ein. Laut der Zeitung sollen die Rechten auch zwei Frauen verprügelt haben, genauere Details nennt der Bericht aber nicht.

Bei der rechten Reisegruppe handelte es sich nach Erkenntnis der "Bild" um sogenannte Hammerskins aus der Pfalz, auch Hooligans aus Frankfurt sollen darunter sein. Die Männer sollen gewaltbereit sein. Auf der Seite der Zeitung veröffentlichte Reisefotos der Gruppe zeigen die grinsenden Rechten mit Hüten in den deutschen Reichsfarben Schwarz-Weiß-Rot. Die Gruppe soll zudem mit T-Shirts mit der Aufschrift "Malle-Nazikiez" gesehen worden sein.

Leider nicht der erste Vorfall auf Mallorca



Dass Rechte den Ballermann unsicher machen, ist an sich kein neues Phänomen. Auch, dass betrunkene Störer ihre Gesinnung offen ausleben, ist kein Einzelfall. Laut der "Mallorca-Zeitung" griff etwa bereits 2013 eine Gruppe rechter Skinheads in Playa de Palma farbige Straßenhändler an und verletzte sie dabei.