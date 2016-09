Märchenhaftes Spektakel in Lappland. Rund 30 Kilometer vom Polarkreis tanzen Nordlichter am Himmel, die Nacht im Norden Finnlands erstrahlt in Grün und zartem Lila. Polarlichter entstehen, wenn geladene Partikel der Sonnenwinde auf Atome aus der Erdatmosphäre treffen. Da das Magnetfeld der Erde an den Polen schwächer ist, können die Teilchen dort leichter in die Atmosphäre eindringen. In welcher Farbe der Himmel dann erglüht, hängt von Höhe ab und von den Gasteilchen, die dabei aufeinandertreffen.