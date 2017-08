Sollten Sie vorhaben, auf einen Survival-Trip in die Natur zu gehen, dann dürfen Sie zwei Sachen auf keinen Fall vergessen. Abgesehen von Proviant und trockener Kleidung brauchen Sie das hier: Stahlwolle und eine Block-Batterie. Während Streichhölzer und Feuerzeuge versagen können, sorgen diese zwei Utensilien immer für Feuer. Einfach die Batterie mit der Stirnseite in die Wolle halten. Die Drähte der Wolle sind so dünn, dass die Stromstärke der Batterie ausreicht, um sie zu entfachen. Bisschen Zunder drauf und schon brennt das Feuer.