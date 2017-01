Die Akropolis im Schneetreiben. Das ist ein überaus seltener Anblick in der griechischen Hauptstadt Athen. Am frühen Dienstagmorgen war es aber soweit. Das winterliche Wetter hatte am Montagabend auch Athen erreicht. Im Zentrum der Stadt schneite es kräftig. Auch die Wahrzeichen der griechischen Metropole bekamen eine Schneehaube. Auf Anordnung der Behörden blieben Schulen und Kindergärten in Athen geschlossen. Die Einwohner wurden gebeten wenn möglich zu Hause zu bleiben. Während sich die einen bei Schneeballschlachten amüsierten, versuchten die anderen trotz des winterlichen Wetters pünktlich zur Arbeit zu kommen. In anderen Teilen des Landes war daran nicht zu denken. Etliche Dörfer und auch einige Inseln waren nach den schweren Schneefällen der vergangenen Tage praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Oft fiel der Strom aus. Selbst auf Kreta im Süden des Landes fielen die Temperaturen nachts auf bis zu Minus 15 Grad. Allerdings gibt es Hoffnung: in den nächsten Tagen sollen die Temperaturen wieder deutlich ansteigen. Dann wird der Schnee wieder der Vergangenheit angehören.