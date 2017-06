Für diese Seilbahn müssen Sie wirklich schwindelfrei sein

Für jeden, der sich schon immer mal gefragt hat, wie es sich anfühlt, mit der Geschwindigkeit eines fest geschlagenen Tennisballs über Paris hinwegzufegen, könnte es hier die richtige Antwort geben. Eine Seilrutsche, die in rund 115 Metern Höhe vom Eiffelturm aus startet, lässt den Akteur oder die Akteurin mit rund 90 km/h dahinrauschen. Francoise Bresson ist Organisatorin dieses Events, dass im Zusammenhang mit dem internationalen Tennisturnier, den French Open, in Paris steht: "Das Gefühl ist am Anfang sehr beeindruckend. Man muss sich beim Absprung etwas überwinden. Aber dann ist es eine Minute volles Vergnüngen." Einer der Teilnehmer ordnete seine Erfahrung nach dem erfolgreichen Absolvieren der Aktion jedoch scherzend etwas anders ein: "Man hat das Gefühl, dass man stirbt. Und man ist einfach nur erleichtert, wenn man dann ankommt. Aber es ist einfach unglaublich, wunderbar und fantastisch." Die Ankunft der Seilrutsche ist auf einer Plattform auf dem Champs-de-Mars, direkt in der Nähe einer Public Viewing Zone, wo man die Tennispartien der French Open verfolgen kann. Oder aber man wagt den Adrenalin-Kick und Selbstversuch als Tennisball. Die Seilrutsche ist gratis und noch bis zum 11. Juni geöffnet.