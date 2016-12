Statt an der französischen Mittelmeerküste haben sich vier tschechische Urlauber überraschend in einer südserbischen Industriestadt wiedergefunden. Das Quartett habe die Städte Nis und Nizza - auf englisch und französisch Nice - verwechselt, sagte ein Flughafensprecher in Nis am Mittwoch. Erst nach der Landung hätten die Vier ihren Irrtum bemerkt und sich daraufhin sofort per Mietauto zum Flughafen im 150 Kilometer entfernten Sofia aufgemacht, um ihre Reise fortzusetzen.

Nis ist die drittgrößte Stadt Serbiens. Sie beherbergt vor allem Kautschuk- und Zigarettenfabriken. In der Altstadt von Nis findet alljährlich ein international bekanntes Jazz-Festival statt.