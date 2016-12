Auf dem von Scheinwerfern angestrahlten Rundkurs wurde im September 2016 zum siebten Mal das einzige Nachtrennen im Rahmen der Formel-1-Weltmeisterschaft in der südostasiatischen Metropole ausgetragen.

Innerhalb kürzester Zeit hat sich der Große Preis von Singapur zu einer touristischen Hauptattraktion entwickelt. Denn das Rennen, das seit 2008 zum neunten Mal in Folge stattfand, zieht nicht nur Motorsportfans aus aller Welt an. Längst hat es sich in Asien herumgesprochen, dass Singapur weit mehr bietet als nur ohrenbetäubenden Motorenlärm beim freien Training und beim Qualifying an den beiden Tagen vor dem Nachtrennen.

Das umfangreiche Rahmenprogramm mit Konzerten, Live-Auftritten von internationalen Popstars und endlosen Partynächten, wenn die Temperatur auf angenehme 25 Grad fällt, ist für Besucher aus den Nachbarländern der wahre Grund, der Metropole an dem langen Wochenende Ende September einen Besuch abzustatten. Für Europäer ist das weit entfernte Event eher noch ein Geheimtipp, um dort zu feiern.

Das nächste Rennen wird in Singapur am 1. Oktober 2017 stattfinden.