Kiel, 04.10.16: Mit einem kleinen Bogen bahnt sich Mathias Hoffmann am Steuer der Kanalfähre «Adler I» seinen Weg zum anderen Kanalufer. Von morgens bis abends bringt die Fähre Fußgänger und Radfahrer über die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Eine Überfahrt vom Kieler Stadtteil Holtenau in den Stadteil Wik dauert gerade einmal drei Minuten. Seit sechs Jahren steht der Seemann am Steuer der 14 Meter langen Fähre - einem Unikat. O-TON Mathias Hoffman «Allein die Bauart des Schiffes, das ist einmalig in Europa, so wie es gebaut ist und hat kein Ruder und wird nur die Schraube gesteuert, es fährt sich im Prinzip wie eine Badewanne, wird auch von den Passagieren liebevoll als Schuhkarton bezeichnet. Da muss man halt ein kleines Händchen für haben, für das Schiff hier.» Während der Sommermonate legt er 124 Mal am Tag ab, im Winter gibt es «nur» 108 Abfahrten. Bis zu 49 Personen und zwei Dutzend Fahrräder passen an Bord. Drei bis viertausend im Monat. Neben seinem jetzigen Job käme für ihn nur eine andere Aufgabe in Frage. O-TON Mathias Hoffmann «Ich würde gern mal noch auf so ein Fischerfahrtschiff gehen, aber die gibt es ja nicht mehr, jedenfalls unter der deutschen Flagge laufen keine Schiffe mehr, ansonsten ist es auch ganz angenehm auf der Fähre zu fahren, weil man einen regelmäßigen Dienstplan hat und ständig zu Hause ist, und das hat auch was für sich.» Die kurze Fahrt vom einen zum anderen Ufer ist für die Passagiere übrigens kostenlos. So wollte es der Planfeststellungsbeschluss zum Bau des Kanals aus dem 19. Jahrhundert.