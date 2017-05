Nach Auslandsreise: Falscher Trump schreibt Bewertungen auf Reiseportal

Das Internet liebt es, Donald Trump auf die Schippe zu nehmen. Auf der Touristikwebseite "TripAdvisor" postet nun ein Nutzer im Namen des US-Präsidenten humorvolle Reviews zu dessen erster Amtsreise. Die beste Bewertung erhält der Murabba Palast in Saudi-Arabien. Trump vergibt vier von fünf Punkten.

Ein großartiger Ort. Großes, wunderschönes Schloss. Gold soweit das Auge reicht. Und einfach großartiger Kundenservice! Sie lieben mich dort. Obama haben sie nicht geliebt, doch mich lieben sie. Äußerst erschwinglich. Ich habe ihnen ein paar Waffen zu einem guten Preis verkauft. Ein wundervoller Ort, um Geschäfte zu machen. Ich empfehle diesen Ort sehr, sehr stark.

Die Klagemauer in Jerusalem schneidet etwas schlechter ab - drei von fünf Punkten.

Eine großartige Mauer – als ich an der Mauer war, sagte ich zu meinen Freunden: "Wir müssen eine Mauer wie die hier bauen." Die Demokraten im Kongress mögen es nicht, doch wir können etwas von unseren israelischen Freunden lernen. Sie haben uns im Mauerbau einiges voraus. Hätte einen Schnellimbiss gebraucht. Ich hatte Hunger.

Auch der Vatikan erhält lediglich drei von fünf Punkten.

Die Teppiche sind veraltet - aufgepasst, ich liebe Papst Franziskus. Und er liebt mich! Doch ich musste ihm sagen: "Franziskus, dein Haus sieht verstaubt aus." Ich meine, wer die mächtigsten Anführer der Welt zu Gast hat, der braucht wunderschöne, moderne Teppiche. Seine waren ein Schandfleck. Als ich versuchte eines ihrer langweiligen Bilder zu kaufen, haben sie mich angebrüllt. Ein schrecklicher Ort für einen Einkaufsbummel.

Das Schlusslicht bildet Taormina im italienischen Sizilien – einer von fünf Punkten.

Italien ist dumm – ich habe Mitleid mit den Italienern. Es ist sehr heiß und ihre Mauern zerfallen. Sie ließen mich an einem langweiligen Meeting teilnehmen, das offensichtlich nutzlos war. Sie lassen dich in Italien nicht einmal Twitter nutzen. Meine Mitarbeiter wollten mich unbedingt ans Telefon bekommen, aber konnten es nicht. Was soll ich sagen? Zuhause ist es am Schönsten.

"TripAdvisor" hat die gefälschten Bewertungen inzwischen gelöscht. Aber es könnte ja sein, dass Trumps nächste Auslandsreise zu neuen Bewertungen führt. Hamburg freut sich schon.