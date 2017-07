Warum sind Flugzeugsitze meistens blau?

Wenn es um die Innenausstattung ihrer Flugzeuge geht, entscheiden sich viele Airlines für die Farbe Blau. Das liegt daran, dass die Farbe der Flugzeugsitze direkten Einfluss auf die Stimmung und das Wohlbefinden der Passagiere hat. Aus einer Kurzstudie von Boeing geht hervor, dass Farb- und Raumkonzepte der Flugzeuge eng mit Erkenntnissen aus der Farbpsychologie zusammenhängen. Hier heißt es auch, dass Studien belegen würden, dass Menschen verschiedener kultureller Abstammungen Farben mit ähnlichen Emotionen verknüpfen. Blau und Grün stünden hierbei als Farben des Friedens. Der Gedanke hinter dem Farbkonzept sei es also, Flugzeugen durch entspannende Farben ein wohnliches Gefühl zu verleihen. Ebenso ist Blau die Farbe des Himmels, also der "natürlichen" Umgebung eines Flugzeuges. "Blau ist in der Farbpsychologie die Farbe der Seriosität, des Vertrauens und der Sicherheit“, sagt Lara Matuschek, Pressesprecherin der Lufthansa. Zudem symbolisiere Blau als Farbe des Himmels auch eine hohe Authentizität und Glaubwürdigkeit. Blaue Sitze helfen also, damit Flugpassagiere entspannt und mit einem Gefühl der Sicherheit ans Ziel kommen.