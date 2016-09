Sein Markenzeichen ist eine dunkle Sonnebrille: Casey Neistat, ein Filmregisseur aus New York. Auf seinem eigenen Youtube-Kanal hat er Videotagebücher und Clips von seinen Reisen veröffentlicht. Inzwischen folgen ihm über 4,4 Millionen Abonnenten weltweit.

Sein jüngstes Video schaffte es innerhalb weniger Tage auf 7 Millionen Aufrufe. In diesem Beitrag schildert er seine Flugerfahrung an Bord eines Airbus A380 auf dem Weg von Dubai nach New York.

Im Clip hat er das 14-stündige Flugerlebnis filmisch auf 9 Minuten komprimiert. Darin staunt er wie ein kleines Kind über die Wunderwelt in der First Class von Emirates und lässt kein Detail aus. Besonders fasziniert ist er von den Schiebetüren seiner Suite, die sich per Knopfdruck öffnen und schließen lassen. Wenn er Durst hat, lässt er per Kopfdruck eine Minibar aus der Versenkung ausfahren.

Neben dem sogenannte Amenity Kit mit Zahnbürste, Schlafmaske und Kosmetikartikel findet er in der riesigen Tragetasche auch einen Schlafanzug - eine wahre Wundertüte, die er von der Stewardess überreicht bekam. Auch zeigt er im Clip, wie sich sein bequemer Sessel in ein Bett mit weißer Bettwäsche verwandelt - "schöner als zu Hause", kommentiert er.

Höhepunkt ist kurz vor der Landung in New York der Besuch in einer der beiden Duschen, die nur an Bord der A380 von Emirates eingebaut sind. Dabei filmt er sich in dem fliegenden Badezimmer in 12.000 Metern Flughöhe beim Ablegen der Kleider gleich aus mehreren Perspektiven - auch mit dem Ultraweitwinkel .



"Dieser Flug hat deine Einstellung zum Thema Reisen komplett verändert", so lautet das Fazit seines Upgrades - ein kaum zu überbietender Luxusflug.