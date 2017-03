Die Highschool-Lehrerin Kate Miller befindet sich am südlichsten bewohnten Punkt der Erde. Sie gibt eine kleine Tour durch die Forschungsstation, in der 130 Menschen den antarktischen Sommer verbringen. Dort gibt es ein Kino, eine Bibliothek, eine Sporthalle und einen Waschsalon. Um Wasser zu sparen darf jeder nur eine Ladung Wäsche pro Woche waschen. Ansonsten haben es die Wissenschaftler recht bequem. Es gibt eine ganz normale Kantine wie in vielen Unternehmen auch. Für Ablenkung ist jedenfalls gesorgt. Nur zu einem Spaziergang laden die Außentemperaturen eher nicht ein. Aber das ist nicht so schlimm. Immerhin ist die Umgebung einer Forschungsstation am Südpol ja eher eintönig, wenn nur Schnee und Eis die Landschaft prägen.