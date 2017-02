Ein Zitronenhai beißt eine Touristin– und das zu Recht.

Die Brasilianerin fängt den jungen Hai auf der Insel Fernando de Noronha. Sie will ein süßes Foto mit dem Tier machen, erlebt aber eine bissige Überraschung.

Der Hai beißt ihr in die Hand und lässt nicht los, bis die Frau und ihr Mann seinen Kiefer mit Gewalt öffnen.

Sie wirft den kleinen Hai wieder ins Meer – sichtbar verärgert. Später müssen ihre Finger genäht werden. Aber die Krankenhausrechnung ist nicht die einzige, die das Paar an dem Tag bekommt.

Zitronenhaie sind eine geschützte Art. Weil sie das Tier angefasst haben, müssen die Touristen eine Geldstrafe von 6000 Euro zahlen.

Hoffentlich lässt sie nächstes Mal den Hai einfach in Ruhe.