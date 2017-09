Amazonen im Wüstesand - Willkommen beim "Burning Man"

In the middle of the desert ... #summer17 #bm2017 #holidays #nofilter #love #sunrise Ein Beitrag geteilt von Stéphanie Meeus (@stephaniemeeus) am 2. Sep 2017 um 22:11 Uhr

Seit 1986 ist ein jährliches Ritual, das auf den Betrachter wie eine Zusammenkunft von Außerirdischen wirkt. Kamen in den ersten Jahren nur wenige Hundert Teilnehmer, so ist Festival mit dem Namen "Burning Man" inzwischen auf 70.000 Teilnehmer angewachsen.

View from the burning man temple Ein Beitrag geteilt von Maria Sipka (@mariasipka) am 2. Sep 2017 um 11:37 Uhr

Keine grüne Oase, sondern die staubtrockene Wüste im Norden Nevadas, in der tagsüber Temperaturen von 40 Grad herrschen, ist die Bühne für das Spektakel, das zunächst nur die Alternativ-Szene der Westküste anlockte. An diesem Wochenende sind es aber bereits 70.000 Menschen.

5° dia 🔥 . 📷@rbaldin . #BURNINGMAN #burningman2017 #burnergirls #festivElisa Ein Beitrag geteilt von ᴇʟɪ ◈ (@elisabecker) am 31. Aug 2017 um 16:35 Uhr

Seit dem 27. August herrscht dort noch bis zum 4. September der Ausnahmezustand. Auf dem Gelände werden Dutzende riesiger Kunstinstallation erreichtet. Die Zeltstadt für Zehntausende von Besuchern gruppiert sich in einem Kreis um die Hauptfigur: eine Holzskulptur, die am letzten Tag des gut einwöchigen Festivals in Flammen aufgehen wird: der Burning Man, der "brennende Mann".

The Man Burns tonight...already missing my crew... #burningman2017 #miragegarage Ein Beitrag geteilt von Owen Grover (@ogrover) am 2. Sep 2017 um 17:24 Uhr

Die Umgebung ist alles andere als gastfreundlich. Eine Infrastruktur ist praktisch nicht vorhanden: kein Strom- oder Wasseranschluss. Deshalb muss jeder Festivalbesucher nicht nur Zelt und Schlafsack zum Schutz vor den kühlen Nächten mitbringen, sondern auch alle Lebensmittel.

Ein Beitrag geteilt von AH Travel Club (@ahtravelclub) am 2. Sep 2017 um 11:48 Uhr

Die Organisatoren kontrollieren jeden, ob er auch ausreichend Wasser bei sich hat: Mehr als fünf Liter pro Tag. Das Festival zieht neben Künstlern, die monatelang an ihren Skulpturen für das Burning Festival arbeiten, vor allem Selbstdarsteller und "Burnergirls" an.

🔥XOXO🔥...#burningman #playalife Ein Beitrag geteilt von Grace Read-Carter (@gracereadcarter) am 2. Sep 2017 um 16:37 Uhr

Die Mitnahme von Automobilen und Motorrädern ist streng untersagt: Das Fahrrad ist daher auf dem gesamten Gelände das wichtigste Fortbewegungsmittel.

#nofilter #burningman #burningman2017 #burningmanstyle #blackrockcity #brc #brculture #brc2017 #burningmanphotos Ein Beitrag geteilt von Olga Shmaidenko (@riverflowsthroughit) am 2. Sep 2017 um 19:29 Uhr

Das Motto in diesem Jahr lautet: "Radical Ritual". Also muss die Selbstdarstellung auch radikal sein. Der abgelegene Ort ist dafür bekannt, dass es hier für wenige Tage viel freizügiger zugeht als im Rest der prüden Vereinigten Staaten.



Burning Man 2017 🔥🔥🔥 . . . Via @alina_bruno #inspiration #coolhunting #AnnaBarrosoCuration Ein Beitrag geteilt von Anna Barroso (@it_girls) am 2. Sep 2017 um 5:41 Uhr

Für andere ist Black Rock City ein inspirierender und spiritueller Ort. Anscheinend eignet sich der Wüstensand auch ideal zum Meditieren.

Ein Beitrag geteilt von Alan LIU Zhao (@alanliu.z) am 2. Sep 2017 um 17:51 Uhr

Egal, was man in den Tagen treibt, auf alle Fälle sollten man stets ein Tuch oder einen Mundschutz bei sich tragen. Denn plötzlich auftretende Winde können den Besuchern ätzenden Staub und Sand in die Augen wehen.

Ein Beitrag geteilt von Aghata Samádhi (@aghatas_festivals) am 2. Sep 2017 um 20:08 Uhr

In diesem Jahr mit von der Partie: Paris Hilton. Sie chillt beim Burning Man Festival "am Strand", wie sie auf ihrem Instagram-Account verlauten lässt. Auch für sie gilt eines der zehn Gebote des Festivals, dessen Eintrittskarte umgerechnet 225 Euro kostet: "clean up after yourself - leave no trace" - nichts zurücklassen.

Chilling on the Playa. ☀️😎 Ein Beitrag geteilt von Paris Hilton (@parishilton) am 2. Sep 2017 um 19:28 Uhr