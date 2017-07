Auf einem Flughafen der Inneren Mongolei in China machte sich ein Flugzeug selbstständig. Ein Mitarbeiter hatte den Airbus vertauscht und ihn von den Bremsklötzen befreit. Seine Reaktion ist dennoch beachtlich. Dieses Flugzeug rollt, obwohl niemand an Bord ist. Der Flughafenmitarbeiter hatte den Bremsklotz entfernt, weil er dachte, der Airbus würde gleich starten. Zum Glück kann er den 40 Tonnen schweren Flieger stoppen. Passiert ist das auf einem Flughafen in China. Einen Einfluss auf den Flugverkehr hatte der Vorfall nicht. Trotzdem ermittelt die Flugbehörde. Der Mitarbeiter könnte seinen Job verlieren.