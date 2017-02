Unglück in letzter Minute: Kind fällt zwischen Zug und Bahnsteig

Schockierende Bilder einer Überwachungskamera aus Xining, China. Ein kleines Mädchen ist in der Xining Railway Station in die Spalte zwischen Zug und Bahnsteig gefallen. Der Zug soll in einer Minute abfahren.

Die Mutter ruft nach Hilfe. Glücklicherweise sind sofort 2 Polizisten und mehrere Passanten zur Stelle. Gemeinsam ziehen sie die Drejährige aus der Spalte. Der andere Polizist versucht währenddessen den Zugfahrer auf sich aufmerksam zu machen.

Schließlich geht alles gut. Das Mädchen kann ohne Verletzungen von den Gleisen gehoben werden.

Die chinesische Polizei erinnert Passagiere in einem offiziellen Statement an der Bahnsteigkante vorsichtig zu sein. "Kinder können leicht in die 20 cm große Lücke zwischen dem Zug und dem Bahnsteig fallen. Wenn wir das Mädchen nicht sofort bemerkt hätten, hätte Schreckliches passieren können." sagte Yin Changhai, ein Bahnpolizist der Changchun Railway Security.