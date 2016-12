Es gibt Menschen, die steigen ins Flugzeug so häufig wie andere Leute in die Straßenbahn. Fliegen gehört für sie zum Alltag. Gerade Geschäftsleute schätzen die schnelle und mehr und minder bequeme Form des Ortswechsels für einen Termin. Morgens hin, abends zurück, so lautet ihr Motto.

Entgegen den Vermutungen, dass Rennstrecken in Nordamerika wie an der Ostküste zwischen New York und Washington oder an der Westküste zwischen San Francisco und Los Angeles zu den Top-Ten weltweit gehören, liegt falsch. Routen in Asien führen dagegen die Rangliste an, nicht nur zwischen Großstädten, sondern auch zu Inselzielen.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir die Flugpaare zwischen Orten mit ihrer Kapazität in eine Richtung. Die Zahlen basieren auf den neusten Angaben der International Air Transport Association (Iata).