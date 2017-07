Das sind die kuriosesten Verbote des Sommers

Wer in den Urlaub fährt, will sich entspannen. Doch in der Ferienzeit kann man auch zum Täter werden - bewusst oder unbewusst. Vor allem wenn man nicht in die Regeln eingeweiht ist, die an manchen Touristenorten gelten.

Auf den folgenden Seiten der Fotostrecke zeigen wir eine Übersicht der merkwürdigsten Verbote in einigen Mittelmeerländern.