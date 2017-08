Aus schrägster Perspektive: Erkennen Sie die Metropolen?

Die Erde von oben - so lautet ein klassisches Thema der Fotografie, seitdem Menschen mit Kameras in Luftfahrzeuge steigen. Doch dieses Genre hat einen ganz neuen Schub erfahren, seitdem leichte, digitale Fotoapparate mit unbemannten Flugdrohnen aufsteigen und per Fernauslöser die Welt von oben ablichten.

Im Verlag Frederking & Thaler ist jetzt ein neuer Bildband von AirPano erschienen, eine Gruppe von acht russischen Fotografen, darunter Naturwissenschaftler und IT-Spezialisten, deren Leidenschaft das Fliegen und Fotografieren ist.



Die Abbildungen in der Neuerscheinung mit dem Titel "Neue Weltbilder" sind aber nicht nur mithilfe von Drohnen aufgenommen worden, sondern auch aus Helikoptern, Ultraleichtflugzeugen und Heißluftballons.

Auf den folgenden Seite der Fotostrecke zeigen wir einige der "atemberaubenden Ansichten unserer Erde".