Ob im Hochland Zentralamerikas oder in den Alpen: Wer in den Bergen wandern will, braucht vernünftige Schuhe. Robust, atmungsaktiv und leicht sollen sie sein. Die Sohle sollte Wasser abhalten und gleichzeitig stabil genug sein. Viele Anforderungen an so einen Schuh.

Für Wanderer ist der Schuhkauf inzwischen gar nicht so einfach, denn die Hersteller bieten unzählig viele Modelle an. Ob knöchelhohe Stiefel oder extra-leichte Treter: Für Verbraucher wird die Wahl schnell zur Qual.



Wanderschuhe im Test

Der "SWR" hat im Marktcheck vier gängige Wanderschuhe genauer unter die Lupe genommen. Dabei ging es nicht nur um die Ausstattung und den Komfort der Schuhe, sondern auch um die Qualität der Materialien. Dazu mussten die Schuhe einen Labortest überstehen: Gibt es gesundheitsgefährdende Chemikalien in den Schuhen?

Deutschlands Wanderpapst Manuel Andrack (bekannt aus der Harald-Schmidt-Show) hat sich durch Wanderratgeber einen Namen in der Szene gemacht. Er testet die Schuhe: Halten die Treter auch unter starker Belastung durch? Latscht sich die Ferse im Innenschuh schnell ab? Und ist der Schuh atmungsaktiv - oder bekommt der Wanderer schwitzende Füße?

Kein Wanderstiefel fällt durch

Getestet wurden vier Modelle: Der Vitalis Mid GTX von Meindl, der Mountain Attack 5 Texapore low von Jack Wolfskin, der Koven Low WP vom US-Hersteller Kenn und der Quechua Forclaz high 500 Novadry.

Das erfreuliche Ergebnis: Einen wirklichen Test-Flop gab es nicht. Doch einige Mängel wurden im Test offenbart. Die konkreten Ergebnisse finden Sie in unserer Fotostrecke.