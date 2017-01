So wurde eine Schlägerei über den Wolken geschlichtet

"Über den Wolken, da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein" sang einst Reinhard Mey. Damit meinte er aber sicherlich nicht, sich so frei zu fühlen, dass sich Fluggäste gegenseitig die Nasen einschlagen. Doch genau das geschah nun am Mittwoch auf einem Flug von Beirut nach London, der wegen einer handfesten Schlägerei in Istanbul notlanden musste.

Ein Fluggast in einer Maschine der Middle East Airlines hatte sich mit einer Stewardess angelegt, zeigt ein Youtube-Video. Die beiden stritten handfest miteinander. Auch andere Mitreisende hatten sich in den Disput eingemischt, auf dem Gang standen einige Passagiere, um zu schlichten.





Passagiere trennen die Streithähne

Dann eskalierte der Streit und der aufgebrachte Passagier attackierte die Flugbegleiterin. Ein anderer Passagier kam ihr zu Hilfe - und schon ging es rund, die Fäuste flogen. Eine Szenerie wie in einem Wirtshaus. Und das auf engstem Raum. Die Mitreisenden versuchten, die beiden Streithähne zu trennen. Mike Berry, ein Mitreisender an Bord, hielt mit der Handykamera drauf, wie die Reisenden und die Flugbegleiter gemeinsam die Männer voneinander trennten und sie an das jeweilige Ende des Flugzeug zerrten. Den Kameramann kann man auch noch hören, wie er den Streit am Ende des Videos mit kommentiert: "Das ist so witzig!"

Witzig bestimmt, schließlich ist niemand wirklich zu Schaden gekommen. Doch der kurze Streit hat für den unbequemen Fluggast ein böses Nachspiel. Denn der Pilot entschloss sich aufgrund der Vorkommnisse zu einer außerplanmäßigen Landung in Istanbul. Die Polizei wurde verständigt, um den Angreifer in Gewahrsam zu nehmen.

Schlägerei in Flugzeugen

Auf Flügen kommt es immer wieder zu Schlägereien. Erst im November lieferten sich einige Passagiere eine Schlägerei auf einem Flug von Brüssel nach Malte. Auch bei diesem Vorfall entschied sich der Pilot für eine Notlandung, um die Schläger verhaften zu lassen.