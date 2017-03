Diese 5 unheimlichen Flugzeug-Geheimnisse wollen Sie lieber nicht kennen

1. Leiche im Keller

Flugzeuge transportieren in ihrem Frachtraum alle möglichen Waren. Auch Leichen fliegen regelmäßig mit – etwa zur Überführung an den Heimatort. Organe können als eilige Ware ebenfalls mit dem Flugzeug unterwegs sein. Der Passagier bekommt davon in der Regel natürlich nichts mit.

2. Schläfchen am Knüppel

Müdigkeit –"Fatigue" genannt - ist ein weit verbreitetes Problem im Cockpit.

Einer Umfrage zufolge ist jeder dritte Pilot in Europa schon einmal im Cockpit eingeschlafen. (Quelle: ECA) Um die Arbeitszeiten der Cockpitcrews streiten Gewerkschaften und Arbeitgeber intensiv. Vor allem Piloten von Low-Cost- und Fracht-Airlines sind einer Studie zufolge unzufrieden. (Quelle: London School of Economics) Trotzdem wird betont: Die europäische Luftfahrt ist extrem sicher.

3. Vom Blitz getroffen

Ein gleißendes Licht, ein heller Knall – Blitzeinschlag! Auch wenn Piloten Gewitter in der Regel umfliegen, passiert das regelmäßig. Im Schnitt wird jedes Flugzeug einmal im Jahr von Blitzen getroffen. (Quelle FAA) Das ist allerdings ungefährlich – denn der Rumpf wirkt wie ein Faraday’scher Käfig.

4. Unter Beschuss

Wegen der Gefahr des Vogelschlags gibt es für die Stabilität von Flugzeugteilen strenge Richtlinien. Cockpitscheiben und Triebwerke müssen etwa dem Einschlag von bis zu 1,8 Kg schweren Objekten standhalten. Getestet wird vor per Computersimulationen oder auch mit dem Beschuss durch Gelatine-Blöcken. (Quelle: DLR) Früher beschossen Unternehmen die Objekte tatsächlich mit ganzen Hähnchen, um die Stabilität zu testen.

5. Don’t mess with the pilot

Der Pilot ist für die Sicherheit und Ordnung im Flugzeug verantwortlich. Deshalb verfügt er über besondere Befugnisse, die er nur an Bord hat – ähnlich einem Schiffskapitän.

So darf ein Pilot Personen durchsuchen, unter Arrest stellen und – wenn nötig - sogar fesseln lassen. Rechtswirksame Trauungen kann ein Pilot dagegen nicht vornehmen.