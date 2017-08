Ein kleiner Schritt für die Airline, eine riesige Erleichterung für Frauen, die im Alleingang unterwegs sind: Eine indische Fluggesellschaft wird die mittleren Sitze aus dem Angebot nehmen - jedenfalls für alleinreisende Frauen. Von nun an bekommen sie automatisch einen Sitz am Fenster oder am Gang. Doch warum? Damit sie sich in Sicherheit fühlen können. Tatsächlich gilt Indien als eines der gefährlichsten Reiseländer für frauen und Mädchen. Crew-Mitglieder werden alleinreisende Passagierinnen von der Ankunft am Flughafen bis zum Taxi am Zielort unterstützen. Dieser Service wird ab März 2018 gratis angeboten werden.