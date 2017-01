Das ist Pilot Taked Purna aus Indonesien. Er soll sturzbetrunken gewesen sein. Kurz davor hat eine Überwachungskamera am Flughafen von Surabaya diese Aufnahmen von dem Flugkapitän an der Sicherheitskontrolle gemacht. Als die Passagiere im Flugzeug später die Durchsage ihres Piloten gehört haben, sind viele wieder ausgestiegen, schreibt die "Times of India". Passiert ist alles bei der indonesischen Billigfluglinie Citilink. Der Pilot ist noch vor dem Start ausgewechselt worden. Die Sache wird nun untersucht haben Verantwortliche der Airline gesagt.