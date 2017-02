Prachtwagen stürzt ein: Erneut viele Verletzte beim Karneval in Rio

Der Karneval in Rio steht in diesem Jahr unter keinem guten Stern. Erneut hat es bei den Paraden im Sambadrom einen schweren Unfall gegeben. Wie es in ersten Berichten heißt, brachen die oberen Aufbauten des Wagens der Sambaschule Unidos de Tijuca während der Parade zusammen und rissen etliche Tänzer mit in die Tiefe. Zudem begrub die Konstruktion weitere Menschen unter sich, die sich im unteren Bereich des Wagens aufhielten.

Nach ersten Berichten ist von mindestens 16 Verletzten die Rede, zwei davon schwer. Der Schock saß tief, die Paraden wurden zeitweise unterbrochen, gingen dann aber doch weiter. Auch die Unidos de Tijuca beendeten trotz des Unfalls ihren Durchgang. Da sie aber wegen des Unfalls zu lange Zeit benötigte, um ihren Weg zurückzulegen, wurde die Schule disqualifiziert.





Zweites Unglück im Karneval von Rio



Schon während der ersten Parade am Montag hatte es einen schweren Unfall gegeben. Der Festwagen der Sambaschule Paraíso de Tuiuti war außer Kontrolle geraten und in eine Menschenmenge gefahren. Mindestens 20 Menschen wurden dadurch verletzt. Der tonnenschwere Wagen wurde der Polizei zur Untersuchung übergeben.

