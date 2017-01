Dieser Hausmeister zeigt uns die Villa von Leonardo DiCaprio

"Erst letztes Wochenende war Leo da", sagt Richard Serafin, der Hausmeister des Anwesens. Er spielt auf den Hausherrn an, der die architekturgeschichtlich wertvolle Villa für 5,2 Millionen Dollar 2014 erworben hat.

Bei dem Gebäudeensemble aus dem Jahre 1964 mit 650 Quadratmeter Wohnfläche handelt es sich um eine der besterhaltenen Villen der Epoche des Mid-Century Modern, einem innovativen Baustil aus den 50er- und 60er-Jahren, für den der Ort Palm Springs in Südkalifornien berühmt ist. Sein Architekt: Donald Wexler, ein Schüler des berühmten Richard Neutra aus Wien. Neben vielen Privathäusern ist Wexler auch für das klare Design öffentlicher Gebäude wie Schulen, Banken und dem Flughafen von Palm Springs verantwortlich gewesen.

Der ursprünglich für die Sängerin, Schauspielerin und Golfspielerin Dinah Shore gebaute Villa steht auf einem mehr als 5000 Quadratmeter großen Grundstück in Palm Springs edlem Stadtteil Old Las Palmas, in guter Nachbarschaft zu den Residenzen von anderen Hollywood-Stars wie Frank Sinatra, Cary Grant, Liberace und Elvis Presley.

Direkter Nachbar von Dinah Shore war über viele Jahre Kirk Douglas. Eine Tür im Zaun verbindet beide Grundstücke. "Kirk kam oft zum Tennisspielen rüber", sagt Serafin. Der Hausmeister kümmert sich um die Pflege und die Vermietung der Villa an Privatleute und Firmen. Denn Leonardo DiCaprio lebt meistens in seinem Haus in Los Angeles oder seiner Wohnung in Manhattan, sollte ihn nicht gerade das jährlich im April stattfindende Coachella Valley Music and Arts Festival nach Palms Springs ziehen.

Zum Preis ab 3750 US-Dollar pro Nacht kann jedermann die repräsentative Villa buchen, die mit ihren sechs Schlafzimmern und acht Bädern locker zwölf Personen viel Raum bietet. Besonders Firmen nutzen das Anwesen gerne als Bühne für Präsentationen wie zum Beispiel BMW für ihre neuen M-Automobile oder für ausschweifende Gartenpartys.

