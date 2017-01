Die Auftragsbücher für die Werften neuer Kreuzfahrtschiffe wie STX in Frankreich, Fincantieri in Italien, Mitsubishi in Japan und die Meyer Werften in Papenburg und Finnland sind für die nächsten Jahre ausgebucht. Auch 2017 sorgen die Werften für Nachschub auf den Weltmeeren.

Auf den folgenden Seiten der Fotostrecke stellen wir neben den Neubauten für Tui Cruises und Aida Cruises vier weitere für den deutschen Markt wichtige Oceanliner vor - sowie einen Megaliner, der gerade auf der Meier Werft in Papenburg gebaut wird.