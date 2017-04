Rauch im Flugzeug: Verängstigte Passagiere schreien und beten um Hilfe

Dramatische Aufnahmen aus einem Flugzeug in Nigeria: 20 Minuten nach dem Start von Port Harcourt nach Lagos breitet sich Qualm in der Kabine aus. Der Motor der Maschine soll Feuer gefangen haben. Passagierin Oriakwu Okwesilieze filmt an Bord der de Havilland Dash 8-400 der nigerianischen Airline Aero Contractors. Das Video zeigt Passagiere, die beten, schreien oder weinen oder versuchen, die Luft anzuhalten.

Tweet: 20 minutes after take off, our aero contractor flight started smoking. For 35min we were chanting prayers, screaming, panicking....

„20 Minuten nach dem Start fing unser Aero Contractor Flight an zu qualmen. 35 Minuten lang sangen wir Gebete, schrien und waren voller Panik...“

Die Sauerstoffmasken funktionierten nicht. Daher forderte die Crew auf, Mund und Nase mit feuchten Tüchern zu bedecken. Nach 35 Minuten landete das Flugzeug und wurde bereits von der Feuerwehr auf der Landebahn erwartet. Tweet: „Everyone is shouting sue sue but I'm just grateful to be alive and on ground. Funny thing is no apology or explanation was given to anyone“

„Alle schreien „Verklagen, verklagen“ aber ich bin einfach nur dankbar am Leben und auf dem Boden zu sein. Witzig ist, dass es keine Entschuldigung oder Erklärung gab.“

Nigerias Zivile Luftfahrtbehörde und die Airline untersuchen den Vorfall. Ein Sprecher sagte, dass alles normal erschien bei einem Routine-Check vor dem Flug. 2015 ereignete sich bereits ein ähnlicher Vorfall bei der Airline.