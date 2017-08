Damals gab's noch Hummer und Schnittchen über den Wolken

In der Luftfahrt ist heutzutage alles auf Effizienz getrimmt. Jeder Zentimeter an Bord eines Flugzeugs wird optimal genutzt. So misst die Dicke der Lehne eines Flugzeugsitzes inzwischen nur wenige Zentimeter. Doch vor vielen Jahren beförderten die viermotorigen Propellermaschinen und die ersten Langstreckenjets vom de Havilland Comet und Boeing 707 ihre Passagiere in schweren, breiten Clubsesseln durch die Welt.

Nicht nur das Flugzeugessen, auch die Art und Weise, wie es präsentiert und serviert wird, hat sich im Laufe der Zeit stark gewandelt. So zogen die Flugbegleiter in den 50er und 60er noch mit einem schweren Servierwagen durch die Gänge und verteilten die einzelnen Gerichte nach den individuellen Wünsche der Passagiere.

Auf den folgenden Seiten der Schwarz-Weiß-Fotostrecke erhalten Sie einen Eindruck, wie komfortabel sich eine Flugreise vor Jahrzehnten gestaltete.

