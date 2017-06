In vollsten Zügen

Überquellende Bahnsteige und Züge, wo nicht nur alle Sitz- und Stehplätze besetzt sind. Auch an den Türen und Fenstern hängen Fahrgäste oder fahren auf den Dächern der Waggons mit. Bilder wie diese sind vor allem in Asien und Südamerika aufgenommen worden.

In den Metropolen der Länder wie Indien, China und Bangladesch möchten während der Hauptverkehrszeiten mehr Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, als die Infrastruktur an Transportkapazitäten bereitstellen kann. So kommt es zu den zeitweilig chaotischen Zuständen auf Schiene und Straße.

Dann gibt es noch die regelmäßigen Feiertage, wie chinesisch Neujahr oder islamische Pilgerfeste, an denen fast die ganze Nation eines Landes unterwegs zu sein scheint. An solchen Tagen wird es extrem eng auf Bahnsteigen und erst recht in den Fernzügen. Notfalls weichen die Menschen aufs Dach von Eisenbahnwagen aus - sehen Sie selbst in unserer Fotostrecke.