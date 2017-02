Reisen in der Studienzeit. Das tun viele. Doch diese junge Frau werden viele beneiden: Sarah Kohan hat etliche Länder der Welt bereist. Die 22-jährige Australierin studiert Jura in den USA. Aber offensichtlich nimmt sie sich viel Zeit zum Reisen. Egal ob Strand und Sonne wie in Bora Bora oder auf den Malediven - oder Berge und Gletscher wie in Patagonien. Ihre spektakulären Abenteuer dokumentiert sie bei Instagram. Dort folgen ihr bereits mehr als 300.000 Abonnenten.





Ihre Popularität hat ihr geholfen, die vielen Reisen zu finanzieren. Viele Hotels ließen sie beispielsweise umsonst übernachten - im Gegenzug machte sie Werbung. Und ihr gutes Aussehen ist dabei sicherlich auch kein Hindernis.